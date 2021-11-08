Чистая прибыль ПСБ по МСФО за девять месяцев выросла почти в 2,5 раза

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Промсвязьбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года выросла в 2,4 раза и составила 38,7 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"С начала года активы банка увеличились на треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность капитала приблизилась к 20%. Динамичное развитие бизнеса сопровождается тщательным контролем стоимости риска и операционных расходов, за счет чего банк существенно улучшил показатели операционной эффективности. Мы активно наращиваем кредитование, что обеспечивает стабильную динамику чистого процентного дохода", - отметила главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Согласно данным отчетности ПСБ, чистый процентный доход за девять месяцев увеличился на 34% год к году и составил 67,7 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 23% - до 141,2 млрд рублей, а процентные расходы - на 14% до 73,5 млрд руб. Чистая процентная маржа за отчетный период составила 2,7%, а чистый комиссионный доход вырос на 66% - до 25,5 млрд рублей.

Отмечается, что стоимость риска составила 1,2%, повысившись на 0,5 п. п. год к году. По итогам 2021 года банк ожидает уменьшения стоимости риска ниже 1%.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 30% с начала года - до 1,9 трлн рублей на начало октября. Корпоративный кредитный портфель составил 1,33 трлн рублей (+35% за девять месяцев), портфель кредитов МСБ - 171 млрд рублей (рост 24% ), розничный портфель вырос на треть - до 405 млрд рублей. Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 36% - до 2,92 трлн руб. Объем средств на счетах корпоративных клиентов составил 1,93 трлн рублей, средства розничных клиентов - 526 млрд рублей.

"По объемам бизнеса ПСБ с опережением выполняет предусмотренные стратегией показатели. Рост активов кратно превосходит динамику рынка: за последние три года при росте рынка примерно на 30% активы банка увеличились почти в три раза и к концу текущего года, по нашим ожиданиям, приблизятся к 4 трлн рублей", - отметила Наумлинская.