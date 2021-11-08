На Украине сообщили о сокращении запасов угля на складах энергокомпаний почти на 12%

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Запасы угля на складах энергогенерирующих компаний Украины в течение недели (с 1 по 7 ноября) сократились почти на 12%, до 479,4 тыс. тонн. Об этом сказано в распространенном в понедельник сообщении компании-оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго".

"По состоянию на утро 8 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 479,4 тыс. тонн. В частности, газового - 330,3 тыс. тонн и антрацитового - 149,1 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

5 ноября стало известно, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила провести внеплановые проверки пяти генерирующих компаний из-за отсутствия достаточного количества угля на тепловых электростанциях этих компаний и увеличения аварийности энергоблоков.

Белоруссия 2 ноября предоставила Украине около 3 500 МВт·ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме. В "Укрэнерго" заявили, что это произошло по вине ряда частных ТЭС, входящих в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, которые якобы не смогли оперативно выйти на заданную мощность ввиду аварийных ремонтов. В ДТЭК эти обвинения отвергли.