Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в октябре превысил показатели 2020 года на 41%

МАХАЧКАЛА, 8 ноября./ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Махачкалы в октябре превысил показатели аналогичного периода 2020 года на 41% сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в октябре 2021 года составил 205 069 человек, превысив показатели октября 2020 года на 41% (плюс 59,5% относительно 2019 года)", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что самыми популярными направлениями в октябре стали: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар. Наибольшая доля пассажиропотока пришлась на авиакомпании "Победа", Utair и S7 Airlines.

Ежедневно из аэропорта Махачкалы совершаются до 17 рейсов в Москву, а также в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Новосибирск, Новый Уренгой, Уфу и Казань. Международное сообщение состоит из таких направлений, как Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ).