Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия со вторника формально возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Соответствующее решение в середине октября принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии.

При этом въезд туристов на данный момент закрыт в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Наиболее привлекательными для туристов выглядят Таиланд, Тунис, Багамы и Словения. Попасть в Таиланд и Словению смогут российские путешественники, привитые "Спутником V". Российские авиакомпании планируют запустить рейсы в Таиланд: например, о таких планах сообщила S7, которая с середины ноября планирует начать полеты на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока, а также из ряда регионов в Бангкок. О готовности запустить рейсы также сообщала Azur Air, а "Аэрофлот" уже выполнил первый рейс на Пхукет. О планах открыть полеты в остальные страны официально перевозчики еще не сообщали. Таким образом, путешественникам придется добираться до место назначения как минимум с одной пересадкой.

Более того, Таиланд выглядит наиболее комфортным для посещения россиянами на данный момент. Россияне, привитые "Спутником V", уже с 1 сентября могут прибывать на Пхукет без изоляции, но с обязательным нахождением в пределах острова на протяжении семи ночей. С 1 ноября они могут на таких же условиях посещать Бангкок и Паттайю. Также при въезде в страну необходимо предоставить ПЦР-тест.

Для въезда в Тунис придется пройти семидневный карантин в одном из отелей страны, однако это правило не распространяется на организованных туристов, прошедших полный курс вакцинации, в том числе и "Спутником V". Также требования об обязательном карантине нет и на Багамах. При въезде в Любляну путешественникам придется пройти 10-дневный карантин, но это правило не работает при вакцинации "Спутником V" (с момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней). Однако с 8 ноября в столице Словении ужесточаются ограничительные меры: с понедельника временно закрыты ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

Согласно решению оперштаба со вторника также полностью сняты ограничения на количество полетов в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты. Квоты остаются на уровне соглашений между правительствами, но уже без отношения к пандемийным ограничениям. Квоты также расширены на полеты между Россией и Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Македонией и Францией.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 62 странами. При этом до 1 ноября продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидситуацией в стране.