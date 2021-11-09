"Известия": российские банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ подготовит поправки в законопроект, согласно которым крупные банки получат возможность в одностороннем порядке уничтожать бумажные оригиналы договоров с клиентами. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.

МЭР в рамках программы "Цифровая экономика" внесло в Госдуму законопроект об изменениях в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу планируется ввести регулирование долговременного хранения документов в электронном виде. Законопроект предусматривает уничтожение бумажных оригиналов договоров только при согласии каждого участника многостороннего документа, закрепленного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Из-за сложности такой процедуры министерство готовит поправки в законопроект, разрешающие наиболее крупным банкам уничтожать бумажные оригиналы без подписания клиентом электронного дубликата.

"В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной", - рассказали газете в министерстве. "Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала "Госуслуги" и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания", - добавили там, отметив, что речь идет не о простой электронной подписи, ведь одна из задач законопроекта - обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг.

Поправки планируется внести ко второму чтению документа. В случае их согласования документ удастся принять во время осенней сессии Госдумы, заключили в ведомстве.

Нововведение поможет сэкономить миллиарды рублей: сейчас в законодательстве есть требование о хранении многих бумажных документов до 75 лет, затраты на это оцениваются в 3,5 млн рублей, сообщали ранее в Минэкономразвития.

Банк России поддерживает предлагаемые изменения, касающиеся возможностей банков создавать электронные дубликаты документов в одностороннем порядке, заявили "Известиям" в регуляторе. В Минцифры на запрос газеты не ответили.

Банки поддерживают инициативу

В "Сбере", ВТБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, РНКБ и УБРиР поддерживают поправки, заявили газете в кредитных организациях. В "Сбере" считают, что у финансовых организаций должна быть возможность самостоятельно, без согласия клиента изготавливать цифровые копии оригиналов или обратиться к специальным организациям, имеющим полномочия по обработке документов, содержащих сведения, составляющих банковскую тайну.

Зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр указал изданию на то, что принятие законопроекта поспособствует снижению затрат и улучшению работы по документам с клиентами и органами надзора. Операционный директор МКБ Татьяна Зыкова считает, что нововведения должны охватывать всю текущую инфраструктуру. Если банки перестанут хранить договоры на бумаге, а суды продолжат требовать оригиналы на бумажных носителях с подписями обеих сторон, то инициатива будет неэффективна, отметила она.

"Создание правовой основы для ведения электронных архивов сократит и оптимизирует расходы компаний РФ на хранение бумажных документов, что в конечном результате приведет к цифровой трансформации во всех сферах экономики", - уточнил изданию заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.