Более 3 млн человек перевезут по программе субсидирования региональных полетов в 2022 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 млн пассажиров планируется перевезти в рамках программы региональных полетов в 2022 году, говорится в сообщении Росавиации. Всего на 2022 год утвержден перечень из 372 субсидируемых маршрутов, полеты по которым будут осуществлять 14 российских авиакомпаний.

"Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372, что на 40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний, - отметили в Росавиации. - Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году - более 3 млн пассажиров. При этом 66% от указанных провозных емкостей будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года".

Объем финансирования программы увеличен на 21% по сравнению с этим годом - до 9,3 млрд рублей. Всего в Росавиацию поступило 26 заявлений от перевозчиков, которые суммарно планировали осуществлять полеты по 645 маршрутам на общую сумму субсидий в 32,3 млрд рублей.

Как следует из материалов Росавиации, полеты будут осуществлять в том числе S7, "Азимут", "ИрАэро", Red Wings, "Ямал", "Руслайн", "Ютэйр" и другие.

В России, помимо программы субсидирования рейсов между регионами, также действует программа субсидирования воздушных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь.