Регионы до 2024 года получат почти 7,5 млрд рублей на посадку виноградников и уход за ними

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России с 2022 по 2024 год выделит из федерального бюджета нескольким российским регионам почти 7,5 млрд рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия. В частности, на посадку новых виноградников и уход за ними, говорится в проекте постановления кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Средства предоставляются на молодые виноградники возрастом до четырех лет включительно, а также на виноградники в плодоносящем возрасте. В частности, для покупки посадочного материала виноградных растений, для обеспечения закладки виноградников, ухода за ними, осуществления мелиорационных мероприятий, в том числе для установки систем ирригации и орошения, для организации виноградных питомников, производства посадочного материала виноградных растений высших категорий качества, обеспечения виноградных насаждений транспортной доступностью, водными ресурсами для организации систем орошения, применения удобрений и использования биологических и экологических технологий и методов возделывания виноградных насаждений.

Получателями субсидий станут республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Крым, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, Севастополь. Согласно документу, в 2022 году из бюджета регионам выделят 2,4 млрд рублей, в 2023 году - 2,496 млрд рублей, в 2024 году - почти 2,596 млрд рублей.