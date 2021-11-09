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Прокачка газа по Ямал - Европе растет в 2 раза после возобновления 8 ноября

Прокачка выросла до почти 860 тыс. куб. м. в час

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, прокачка по Ямал - Европе к утру выросла уже до почти 860 тыс. куб. м. в час по сравнению с около 360 тыс. куб. м. вечером накануне.

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию прекратились 6 ноября, после этого начался реверс в обратном направлении.

Теги
Германия
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