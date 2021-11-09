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В Хабаровском крае увеличили объем сбора ягод по сравнению с 2020 годом

Объемы выросли за счет увеличения площадей посадки

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Хозяйства в Хабаровском крае увеличили объемы сбора ягод в 2021 году, сообщил ТАСС консультант отдела растениеводства регионального Минсельхоза Сергей Фирстов.

"Валовой сбор плодов и ягод по краю в прошлом году составил 7,84 тыс. т, <…> в том числе в хозяйствах населения - 7,79 тыс. т, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 0,05 тыс. т. В этом году валовой сбор плодово-ягодных культур в крае - порядка 8,5 тыс. т, или 108% к уровню 2020 года", - сказал Фирстов. Уточняется, что объемы выросли за счет увеличения площадей посадки.

В регионе растут яблони, груши, сливы, абрикосы, возделываются ягодные культуры - земляника, малина, смородина, а также виноград. "Региональная особенность возделывания плодово-ягодных культур заключается в том, что они имеют весьма короткий период хранения и поэтому используются в основном для собственного потребления в свежем виде и для консервирования. Во время массового сбора частично реализуются на ярмарках выходного дня и продовольственных рынках", - отметил Фирстов.

С учетом климатических особенностей края промышленное производство плодово-ягодных культур наладить сложно, однако есть предприниматели, реализующие такие проекты. Например, в Хабаровском районе инвестор планирует строительство четырех теплиц под выращивание ремонтантной клубники. На эти цели он получил грант, сообщали ранее агентству в краевом Минсельхозе. На российско-японском предприятии JGC Evergreen, которое занимается в основном выращиванием огурцов и томатов, в 2018 году построили экспериментальную теплицу по выращиванию земляники, а в 2020 году начали строить основную теплицу. Работы пока приостановили, инвесторы подбирают оптимальные технологии. Компания "Дальневосточный тепличный парк" также планирует построить комплекс высокотехнологичных производственных теплиц по выращиванию клубники.

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