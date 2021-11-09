GIE: "Газпром" последние несколько дней активно закачивает газ в свои ПХГ в Европе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в последние несколько дней вновь начал активно закачивать газ в свои подземные хранилища в Европе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

После периода отбора в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе - Haidach в Австрии - "Газпром" в период 6-7 ноября закачал в него 8,1 млн куб. м.

Кроме того, в хранилище Jemgum в Германии за этот же период газовый холдинг закачал более 18 млн куб. м газа, а также около 7,35 млн куб. м из хранилища Rehden. Еще одно хранилище "Газпрома" в Германии, Katharina, по-прежнему не ведет ни закачку, ни отбор газа.

"Газпром" также продолжает закачку газа в хранилище Bergermeer в Голландии, которое за два дня пополнилось на 17 млн куб. м.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

Общие запасы газа в ПХГ Европы 7 ноября выросли более чем на 137 млн куб. м, в том время как отбор из хранилищ за этот же период составил почти 182 млн куб. м. Таким образом, закачка "Газпрома" в свои ПХГ в Европе составила почти 20% от общего объема пополнения хранилищ в регионе 7 ноября.

Общая наполненность европейских ПХГ газом уменьшилась до 75,44% и сейчас составляет около 80,7 млрд куб. м.