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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,25%

Индекс РТС снизился на 0,4%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся небольшими изменениями индексов. Индекса Мосбиржи снизился на 0,25% и находился на уровне 4207,59 пункта, индекс РТС составил 1858,04 пункта (-0,4%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:19 мск индекс Мосбиржи продолжил снижаться до 4200,22 пункта (-0,43%), индекс РТС - до 1855,6 пункта (-0,53%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,1% - до $83,35 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,02% и торгуется на уровне $81,95 за баррель.

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