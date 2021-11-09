Объем сельхозпродукции в Северной Осетии к октябрю вырос почти на 6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства в Северной Осетии за девять месяцев 2021 года составили 10,6 млрд рублей, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предварительным расчетам, в январе-сентябре 2021 года увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,7% и составил 10,6 млрд рублей",- говорится в сообщении.

Так, на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 35 тыс. га, а это на 5,7% больше, чем на 1 октября 2020 года. В регионе за этот период собрано 14 тыс. тонн овощей, рост составил 24,8%. Однако сбор картофеля в республике снизился на 20%.

Что касается животноводства, на конец сентября поголовье крупного рогатого скота в Северной Осетии немного снизилось - на 2,8%. Согласно статистике, в январе-сентябре в субъекте произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 28,5 тыс. тонн, молока - 150,8 тыс. тонн, а яиц - 61,4 млн штук.

Ранее сообщалось, что строительство трех роботизированных животноводческих ферм на 330 голов планируется осуществить в Северной Осетии в течение десяти лет. Как ожидается, будут созданы не только свыше ста новых рабочих мест, но и появятся новейшие уникальные технологии переработки молока, которых в России еще нет.