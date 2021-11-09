СМИ: в РФ предложили переводить на счет несовершеннолетних часть НДПИ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Об этом во вторник пишет издание RT со ссылкой на письмо.

"В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от НДПИ, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тыс. рублей на свой счет", - говорится в письме.

По мнению Петунина, правительству необходимо расширять меры поддержки, нацеленные на улучшение демографической ситуации в стране. В частности, он предложил также оставшиеся после выплат новорожденным средства ежегодно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими 18-летия.