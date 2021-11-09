На строительство велотерренкура на Ставрополье направят в 2022 году более 1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября . /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить более 1 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в 2022 году. Уровень финансирования планируется сохранит и в 2023 году, говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности бюджетным учреждениям (Кавминводский велотерренкур) в 2022 году - 1 010 315,79 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 940 000,00 тыс. рублей, в 2023 году - 1 013 598,60 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 938 843,80 тыс. рублей", - говорится в документе.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Протяженность велотерренкура составит 75 км. Работы по созданию экологических велотроп начнут в 2022 году. По проекту велотерренкур объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.