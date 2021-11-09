СГК увеличила мощность ГРЭС в Красноярском крае на 1%

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила электрическую мощность Красноярской ГРЭС-2, приобретенной в 2020 году у ОГК-2, с 1 260 до 1 274 МВт. Об этом говорится в сообщении красноярского филиала СГК.

"Красноярская ГРЭС-2 "подросла" на 14 МВт. Установленная электрическая мощность изменилась с 1 260 до 1 274 МВт", - говорится в сообщении. Компания ввела в эксплуатацию систему мониторинга переходных режимов и устройства противоаварийной автоматики, что позволило увеличить установленную электрическую мощность. Объем инвестиций составил 42 млн рублей.

"Новое оборудование позволило усовершенствовать взаимодействие Красноярской ГРЭС-2 с подстанцией сверхвысокого напряжения "Камала-1", через которую вырабатываемая на ГРЭС электроэнергия поступает к потребителям, в том числе, Транссибирской железнодорожной магистрали и Бородинскому угольному разрезу", - отметили в компании.

Красноярская ГРЭС-2 - одна из крупнейших станций Сибирской генерирующей компании по установленной электрической мощности. Установленная тепловая мощность станции - 976 Гкал/ч. В 2020 году СГК приобрела станцию у ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг"). ГРЭС была единственным активом "Газпром энергохолдинга" в Сибири.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва.