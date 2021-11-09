Эксперты заявили, что банки РФ в октябре резко сократили выдачу розничных кредитов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские банки в октябре впервые с июля сократили выдачу потребительских кредитов сразу на 3,6%, следует из данных аналитической компании Frank RG.

"Общий объем выданных банками кредитов в октябре 2021 года - 1,2 трлн рублей. Это на 3,6% меньше, чем месяцем ранее. Это первое снижение после июля, когда объем выданных кредитов резко упал (на 9,6% за месяц) из-за изменения условий в государственной программе льготной ипотеки, и второе после мая, когда объем кредитов сократился (на 12,8% за месяц) из-за майских праздников", - отмечается в материалах Frank RG.

На этот раз, по данным компании, сокращение кредитования вызвано падением объемов кредитов наличными - на 10,6% (до 564 млрд рублей) по сравнению с прошлым месяцем. Упали в октябре также объемы выдаваемых POS-кредитов (на 3,3%, до 30,7 млрд рублей) и автокредитов (на 2,41%, до 96,1 млрд рублей). Единственный сегмент, в котором объем кредитования вырос, - ипотека. Банки в октябре выдали 507,4 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 5,2% больше, чем месяцем ранее.

"Снижение объемов кредитов наличными связано с повышением с 1 октября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Банки были вынуждены более осторожно подходить к выбору заемщиков, учитывать показатель долговой нагрузки, что также косвенно отразилось и на снижении среднего размера выдаваемого кредита (-2,1%)", - указывают эксперты Frank RG. При этом они полагают, что в ноябре падение объемов кредитования населения продолжится, возможно не только в беззалоговых кредитах.