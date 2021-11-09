Госдума увеличила пороговую сумму для операций по обмену банкнот без паспорта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которой идентификация клиента - физического лица не проводится.

Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. А при проведении таких операций на сумму более 40 тыс. руб., но не превышающую 100 тыс. руб., будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Сейчас пороговая сумма таких операций, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. руб.

Принятый закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.