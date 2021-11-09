В Крыму выдали первый ипотечный кредит на строительство частного дома с маткапиталом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - выдал первый кредит на индивидуальное жилищное строительство с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе РНКБ.

"РНКБ выдал первый ипотечный кредит на ИЖС с использованием материнского семейного капитала в качестве первоначального взноса. Заемщик взял данный кредит на строительство жилого дома площадью 130 кв. м на собственном участке в с. Мирное Симферопольского района, строительство дома осуществляет один из аккредитованных в РНКБ застройщиков", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идет о первом выданном кредите на строительство частного дома с маткапиталом в Крыму.

С момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в мае 2021 года банк одобрил около 200 заявок на кредитование ИЖС на общую сумму около 1 млрд рублей, сообщили в РНКБ. При этом только в октябре одобрили 92 заявки на сумму 400 млн рублей.

О необходимости отработки механизма кредитования ИЖС в Крыму весной 2021 года во время рабочей поездки в Симферополь заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, ипотечное кредитование на индивидуальное жилье нужно поддерживать как по стране в целом, так и для Крыма в частности.

РНКБ разработал и утвердил специальную программу для кредитования ИЖС "Строительство жилого дома". В рамках программы заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку участка с одновременным строительством жилого дома или оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика. Минимальная сумма кредита на ИЖС составляет 600 тыс. рублей, максимальный срок кредита - 25 лет.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

О материнском капитале

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.