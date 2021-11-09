Объем нового бизнеса "Газпромбанк лизинга" за девять месяцев вырос в 2,6 раза

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем нового бизнеса группы "Газпромбанк лизинг" за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 179,2 млрд рублей, следует из материалов компании.

"Группа "Газпромбанк лизинг" подвела итоги работы за девять месяцев 2021 года: объем нового бизнеса увеличился на 165% по сравнению с прошлым годом и составил 179,2 млрд рублей (с НДС). Лизинговый портфель достиг 420 млрд рублей, показав рост на 63%. За первые три квартала 2021 года группа заключила более 30 тыс. новых договоров лизинга, что в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года.", - указано в материалах группы.

Отмечается, что основным драйвером роста бизнеса за отчетный период стал транспортный сектор. При этом наибольшая доля в объеме нового бизнеса группы приходится на легковой транспорт (40%), грузовой транспорт (17%), морские и речные суда (15%), а также строительно-дорожную технику (13%). Всего за три квартала 2021 года компании "Газпромбанк лизинга" передали клиентам более 33 тыс. предметов лизинга, что в 2,1 раза больше показателей за 9 месяцев 2020 года.

С начала 2021 года автобизнес "Газпромбанк лизинга" вырос почти в три раза и достиг 127,5 млрд рублей (с НДС). Ключевыми точками роста бизнеса группы с крупными корпоративными клиентами стали сегменты лизинга морских и речных судов (рост нового бизнеса в 15,7 раз в годовом выражении), а также строительной и строительно-дорожной техники (рост в 2,7 раза). Объем нового бизнеса в сегменте лизинга железнодорожной техники на фоне позитивной динамики роста контейнерных перевозок по территории РФ и в направлении Европа-Азия увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,9 млрд рублей (с НДС).

"В 2021 году абсолютно все направления группы "Газпромбанк лизинг" показывают уверенный рост и достигают рекордных объемов. Этому способствует высокий спрос на лизинг со стороны представителей малого и среднего бизнеса, а также восстановление инвестиционных проектов отдельных отраслей реального сектора экономики", - отметил глава группы Максим Калинкин, чьи слова приводятся в материалах компании.