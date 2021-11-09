Рейсы из Саранска в Калининград и Казань откроются в 2022 году

ТАСС, 9 ноября. Авиакомпании Red Wings и "ЮВТ - аэро" откроют в 2022 году рейсы из Саранска в Калининград и Казань, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

"В 2022 году из аэропорта Саранска откроются новые рейсы в Казань и Калининград", - сказал собеседник агентства.

Рейс в Казань будет выполнять авиакомпания "ЮВТ - аэро" со 2 января до 31 декабря дважды в неделю. Авиакомпания Red Wings планирует выполнять рейсы в Калининград с 1 июня по 31 августа также дважды в неделю. Кроме того, по словам Кистайкина, сохранятся все действующие рейсы. Так, в следующем году можно будет улететь из аэропорта Саранска в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар и Сочи.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году его закрыли на реконструкцию, к чемпионату мира по футболу 2018 года там возвели новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструировали взлетно-посадочную полосу, расширили перроны и места стоянок воздушного транспорта.