Омская область перевыполнила план по восстановлению лесов на 15% с начала года

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Лесные хозяйства Омской области, которая весной этого года сильно пострадала от природных пожаров, восстановили в 2021 году 5,79 тыс. га лесов, что на 15,2% больше плана. Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания Главного управления лесного хозяйства Омской области Инна Вдовина.

"На сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на площади 5,79 тыс. га, что на 15,2% превышает установленный план в 5,015 тыс. га. Это позволило в 2,35 раза перевыполнить ключевой показатель "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". При плане 43% он выполнен на 101,1%", - сказала Вдовина.

В целом естественное и искусственное лесовосстановление было проведено на площади 4 638,15 и 852,5 га соответственно, лесоразведение - на площади 299,7 га, агротехнический уход за лесными культурами - 3 857,88 га, подготовка почвы - 1 114 га.

Всего на эти цели было направлено 103,73 млн рублей, включая около 75 млн рублей, выделенных на приобретение лесопожарной и лесовосстановительной техники и оборудования. Изношенность автопарка лесхозов из 265 машин в 2019 году, к началу реализации нацпроекта, составляла около 90%, до конца года его планируется обновить более чем на 10% за счет приобретения около 18 машин - автоцистерн, грузовиков, снегоболотоходов и так далее.

В мае в лесах Усть-Ишимского и Крутинского районов главами был введен режим ЧС. Из-за сухой и жаркой ветреной погоды за весенний период природные пожары прошли в области площадь в 1,3 млн га, что в три раза превышает показатели прошлого года на тот период. Некоторые из пожаров перекинулись на населенные пункты - так, в деревне Каракуль из-за возгорания камыша сгорело 25 строений, включая 14 из 33 жилых домов.