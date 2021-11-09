Трутнев анонсировал открытие крупнейшего на Дальнем Востоке венчурного фонда на конец года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд заработает в Якутии до конца 2021 года, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"В Якутии достаточно активная молодежь, которая занимается высокими, цифровыми технологиями. Мы считаем, что Якутия - одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда "Восток" уже на практике, он до конца года будет работать", - сказал Трутнев.

Венчурный фонд создала компания "Интеррос" для развития стартапов на Дальнем Востоке. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года гендиректор компании Сергей Бахетин сообщал, что инвестиции в фонд составят 10 млрд рублей. По его словам, это первый частный фонд такого размера на Дальнем Востоке, где уже есть "очаги инноваций мирового уровня", а в Дальневосточном федеральном университете проводят исследования в области робототехники и нанотехнологий, к которым проявляют интерес ведущие корпорации мира.

Фонд запускается в кооперации с инновационным научно-технологическим центром при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.