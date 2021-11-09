Президент Татарстана предложил расширить перечень агломераций в субъектах РФ

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о необходимости расширить перечень агломераций в субъектах и выстроить работу по их развитию на примере моногородов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В рамках Стратегии пространственного развития России в 2019 году был составлен перечень агломераций в субъектах. В то же время в ней не учтена Альметьевская. Предлагаю Минэкономразвития России расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов", - сказал Минниханов на заседании Наблюдательного совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" (АИРР) во вторник в Москве.

По его словам, в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. "В них проживает 3 млн человек, или 77% населения Татарстана. Агломерации - основные центры экономического развития Татарстана. Их доля в ВРП республики превышает 80%", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Он отметил, что сегодня нет четкого понятия "агломерация" и ее критериев, а разработка проекта ФЗ "Об агломерациях" приостановлена. "Поэтому предлагаем выстроить системную работу по развитию агломераций на успешном примере поддержки моногородов", - сказал Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что правительством РФ были утверждены критерии и перечень моногородов, принята программа по их развитию, создан Фонд с соответствующим финансированием. Так, в республике благодаря этой поддержке было создано 12,5 тыс. рабочих мест.