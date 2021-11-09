РЖД технологически готовы выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. РЖД технологически готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок, сообщил на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин.

"Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства <…> Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически [готовы], повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому - какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним", - сказал он.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов сообщил, что авиакомпания выступает против использования QR-кода при покупке авиабилета.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта. Вопрос разработки возможных антиковидных мер находится в прерогативе оперштаба, отметил он.

Ранее QR-коды были введены при полетах на самолетах в Хабаровском крае и на Камчатке. Лоукостер "Победа" выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал их введение при регистрации и проверку их наличия перед полетом.