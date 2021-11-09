Недобросовестных подрядчиков отстранят от возведения объектов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Недобросовестные подрядчики, срывающие сроки строительства новых объектов, будут отстранены от работы в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Мы видим проблемы на тех объектах, где подрядчик на торгах занижал стоимость и недобросовестно относился к выполнению работ. С такими мы будет расторгать договор и привлекать правоохранительные органы", - пояснили Дегтярев.

Он уточнил, что одним из таких объектов стал детский сад в Матвеевке, строительство которого задерживается не более чем на шесть месяцев. Образовательное учреждение начали строить практически одновременно с похожим объектом в Мирном, где уже завершены все строительные работы. "Строительным организациям, работающим в срок и с вниманием относящимся к государственным средствам, будет обеспечена поддержка со стороны правительства Хабаровского края", - добавил губернатор.