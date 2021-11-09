Турция вслед за АЭС "Аккую" начнет строительство еще двух атомных электростанций

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Турция намерена приступить к реализации проектов строительства второй и третьей атомных электростанций вслед за АЭС "Аккую", которую строит госкорпорация "Росатом". Об этом сообщил во вторник в ходе выступления в Анкаре президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем ввести в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" в 2023 году. После "Аккую" мы быстро начнем подготовку к строительству второй и даже третьей АЭС. Мы стремимся обеспечить нашу страну атомной энергией", - подчеркнул он.