Греф заявил, что Сбербанк все еще ищет способы продать банк на Украине

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбербанк продолжает искать способы продать дочерний банк на Украине, но ситуация остается сложной, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы в активном поиске варианта продажи, но мы находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в сложной юридической ситуации и не нашли приемлемой для себя сделки. Мы будем стараться искать варианты ухода с рынка, потому что не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там", - сказал он.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского ПАО "Сбербанк" были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы Украины, а госструктурам - размещать деньги на его счетах. В марте этого года решением СНБО санкции продлены еще на три года.

В августе 2020 года украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как Сбербанк, объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование "Сбербанк". В начале ноября стало известно, что Сбербанк принял решение изменить название своего дочернего банка на Украине на Международный резервный банк.

Единая лицензия

Греф также сообщил, что Сбербанк сохраняет планы по переводу "дочек" в Германии, Чехии и Австрии на единую европейскую лицензию. "В Германии и Чехии мы предполагаем дальнейшее развитие банков. Мы предполагаем дальнейший перевод банков в Чехии, Германии и Австрии на единую европейскую лицензию и развитие digital-услуг на территории тех стран, где мы есть и, в дальнейшем, может быть, в большей географии европейского региона", - сказал он. Греф уточнил, что у Сбербанка нет планов по продаже оставшихся трех европейских дочерних банков, но в Австрии предполагается резкое сокращение головного холдинга и расходов на него.

Глава госбанка также рассказал, что сделка по продаже одному инвестору дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, о которой было объявлено накануне, готовилась очень долго. "Мы рассматривали много потенциальных покупателей и мы видим, что пакетная сделка значительно более выгодна", - отметил он.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что договорился с крупным сербским холдингом MK Group о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов (на конец 2020 года). Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного "Сбером". Одобрение сделки ожидается в 2022 году.

После продажи ряда "дочек" "Сбербанк Европа" будет представлен банками в Чехии, Германии и Австрии.