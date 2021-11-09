В Омске следующей осенью откроют четырехзвездочную гостиницу Cosmos к МЧМ по хоккею

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Четырехзвездочная гостиница Cosmos, возводимая в Омске к молодежному чемпионату мира по хоккею, который стартует в декабре 2022 года, откроется осенью следующего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Омской области.

"Объект планируется сдать осенью следующего года. В результате в центре Омска, на берегу Иртыша, появится девятиэтажный отель (с одним подземным этажом) на 204 номера с рестораном, тремя конференц-залами и тренажерным залом. Будет выполнено и благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Бурков отметил, что возведение объекта идет по плану. "Для нас важно, какого качества будет объект, в какие сроки он будет закончен, сможет ли он принять гостей нашего города в период проведения чемпионата мира, - приводит слова Буркова пресс-служба. - С учетом удорожания стоимости строительных материалов инвесторы заменяют ряд зарубежных материалов на российские, которые ранее были предусмотрены в проекте. Это основная составляющая, сдерживающая строительство объекта, но надеюсь, что строители войдут в план-график выполнения работ и объект сдадут в срок".

В правительстве уточнили, что инвестор Cosmos Hotel Group (АФК "Система") направит на реализацию проекта 976,1 млн рублей. Наличие в городе гостиниц уровня "четыре звезды" является одним из условий проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Еще одна гостиница такого класса на 120 номеров будет открыта в следующем году под брендом международной сети отелей Hilton.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года должен был пройти только в Новосибирске. Позднее было принято решение передать часть матчей Омску. Для этого в городе на месте снесенной из-за аварийного состояния "Арены-Омск" возводится новый ледовый дворец. Чемпионат планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.