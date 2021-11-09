Билеты с QR-кодами с апреля появятся в общественном транспорте Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет по транспорту с апреля следующего года планирует реализовать в Петербурге проезд по билетам с QR-кодами для разового использования, система цифровых билетов позволит перейти на бескондукторное обслуживание пассажиров. СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявил конкурс на выполнение работ по созданию автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих-кодов", рассказали журналистам во вторник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года. Автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Приложив к устройству "Единую карту петербуржца", "Подорожник", банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете, можно будет оплатить проезд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что прием заявок от участников уже начался на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта - около 40 млн рублей. Работы подрядчик должен будет завершить к марту 2022 года.

Предполагается, что по аналогии с жетоном в метро, QR-код станет разовым проездным билетом. Он позволит пассажиру реализовать право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет. Приобрести его можно будет со следующего года в кассах метрополитена, СПб ГКУ "Организатор перевозок" и некоторых сетях розничной торговли. Срок действия такого проездного документа - 3 дня с момента покупки. Билет будет поддерживать и пересадочный тариф. Чтобы оплатить проезд QR-код, необходимо будет приложить его к считывающему устройству в транспорте. На данный момент в Петербурге 10% пассажиров покупают разовый проездной билет. Из них 5% оплачивает такие билеты картой, и еще 5% производят оплату наличными средствами.

Подобная система поможет перейти городскому транспорту на бескондукторное обслуживание. В Петербурге в тестовом режиме ее начали внедрять 1,5 года назад. Кондукторы исчезли на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах, их заменили мобильные бригады контролеров-ревизоров. Проверяющим удалось отметить, что 89% пассажиров оплачивают проезд после входа в салон. Остальные платят после напоминания контролера. Так, с января по октябрь 2021 года проверены 1 347 378 пассажиров, из них 147 362 не оплатили проезд. Как отметили в комитете по транспорту, при переходе на новую модель транспортного обслуживания населения кондукторы останутся лишь на самых напряженных городских направлениях, а также на маршрутах в центре Санкт-Петербурга.