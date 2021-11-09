В Удмуртии создали межрегиональный промышленный кластер

ТАСС, 9 ноября. Власти Удмуртии и Ассоциация межрегионального промышленного кластера инженерных, климатических систем и электроники ("ИКСЭл") подписали соглашение о создании промышленного кластера на территории республики. В него войдут более 10 компаний двух регионов, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Соглашение о создании нового промышленного кластера сегодня подписали с генеральным директором ассоциации межрегионального кластера инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭл" Сергеем Шмаковым. В него войдут девять компаний Владимирской области и четыре удмуртских предприятия", - написал Бречалов.

Отмечается, что суммарный объем товаров, работ и услуг этих 13 компаний в прошлом году составил 8,3 млрд рублей. На данных предприятиях работают около 3 тыс. человек. К 2025 году планируется увеличить эти показатели в полтора раза.

Участниками кластера из Удмуртии стали ООО "Промкомплетация", "Ижевская упаковка", "25 микрон" и Ижевский завод тепловой техники. На этих предприятиях будет налажено производство бойлеров косвенного нагрева, тепловых завес, радиаторов, электрических ИК-обогревателей, внутрипольных и электрических конвекторов.