Греф: прибыль российских банков в 2021 году может превысить 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что прибыль российских банков по итогам 2021 года может превысить 2,5 трлн рублей. Об этом он сообщил журналистам на брифинге во вторник.

"ЦБ РФ прогнозировал, что прибыль сектора может составить 2,5 трлн рублей. У меня нет оснований не доверять этой цифре - думаю, что в районе 2,5 трлн рублей будет, даже, скорее всего, несколько выше", - сказал он.

Во вторник Сбербанк сообщил о том, что показатели чистой прибыли группы по РСБУ за 10 месяцев 2021 года превысили 1 трлн рублей.

Глава банка Герман Греф отмечал, что текущий год стал для Сбербанка и для российской банковской системы в целом успешным. Причиной хороших результатов, по его мнению, стали такие факторы, как восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года и оживление спроса на кредитные ресурсы.