Глава ЕАБР предложил создать единый "зеленый" стандарт в Евразийском пространстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов предложил создать единый стандарт регулирования в области "зеленого" финансирования на всем Евразийском пространстве. Такое предложение глава ЕАБР озвучил в ходе Дня "зеленого" финансирования, организованного ВЭБ.РФ и "Сбером" на международной климатической конференции СОР-26.

"Мне кажется, очень важно иметь единый стандарт регулирования для Евразийского пространства, и здесь было бы здорово совместить тот колоссальный опыт, который есть у ВЭБ.РФ, те наработки, которые есть у Казахстана, у других стран, для того, чтобы создать общую систему, общий рынок", - сказал он.

Подгузов добавил, что у каждой страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть собственные наработки в части "зеленого" финансирования. "Сейчас очень важно продвинуться в части унификации регулирования и нормативной базы. Опыт ВЭБ.РФ в области разработки стандарта зеленого финансирования должен быть использован в этом процессе. Мировой рынок "зеленых" финансов уже превысил триллион долларов, и страны ЕАЭС должны иметь возможность привлекать оттуда деньги, в том числе для реализации межстрановых проектов", - подчеркнул глава ЕАБР.

По его словам, для реализации национальных планов действий стран ЕАЭС и Таджикистана до 2030 года необходимо инвестировать в декарбонизацию более $550 млрд, что составляет более $69 млрд ежегодно. "Это означает, что инвестиции, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, для достижения целей декарбонизации необходимо увеличить почти в два раза", - пояснил Подгузов.

Национальная таксономия устойчивого (в том числе "зеленого") финансирования была официально принята постановлением правительства России в сентябре 2021 года. В ноябре 2020 года ВЭБ.РФ распоряжением правительства назначен национальным методологическим центром в этой области.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Она является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.