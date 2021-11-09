"Россети" ввели ЛЭП для укрепления связей Волгоградской и Ростовской энергосистем

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) "Волга - Заливская", которая участвует в энергоснабжении Волгограда и выдаче мощности Ростовской АЭС, посредством строительства новой линии рядом с действующей, а также провела реконструкцию подстанции "Заливская". Совокупные инвестиции в проект составили 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"При строительстве ЛЭП установлено более 680 многогранных стальных опор нового поколения. Такие конструкции характеризуются высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы опор защищены от коррозии методом горячего цинкования", - уточнили в "Россетях".

Наряду с этим, на новой линии установлено более 1,7 тыс. современных ограничителей перенапряжения и проведен оптоволоконный кабель, благодаря чему скорость реагирования на отклонения в работе сети и устранения неполадок будет увеличена.

В ходе модернизации подстанции "Заливская" "Россети" построили новый пункт управления объектом, заменили коммутационное оборудование открытого распределительного устройства. При этом были установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты, а также система плавки гололеда на отходящих ЛЭП.

"Проект позволил повысить надежность работы центра питания, от которого зависит электроснабжение потребителей Волгограда и области", - отметили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.