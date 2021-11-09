Дума приняла в I чтении законопроект о льготах на ввоз технологической продукции в Россию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, устанавливающий льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для ввоза технологического оборудования и электронной продукции в Россию, аналоги которых не производят в стране. Документ был инициирован правительством.

Льготы по НДС при ввозе на территорию РФ технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в стране, действуют и сейчас, однако кабмин счел необходимым усовершенствовать процедуры идентификации ввозимого технологического оборудования таможенными органами.

Законопроектом предлагается изменить порядок предоставления льготы, предусмотрев представление в таможенные органы заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов. Заключение выдается Минпромторгом России в соответствии с утвержденным постановлением правительства порядком.

Проект закона направлен на освобождение ввозимого технологического оборудования и электронной продукции от взимания налога на добавленную стоимость, что позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств и осуществляющих инвестиции в экономику РФ, говорится в пояснительной записке.

Документ "позволит существенно ускорить процесс получения льготы по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе электронной продукции и минимизировать издержки компаний", полагают в правительстве РФ.