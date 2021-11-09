Bloomberg: Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Британская компания Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых модульных ядерных реакторов, причем почти половина денежных средств поступила от правительства Великобритании. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Rolls-Royce прилагает максимум усилий для реализации этого плана, поскольку ее основным видом деятельности является производство реактивных двигателей для пассажирских лайнеров, а в настоящее время компания сталкивается с неопределенностью, связанной с намерением отказаться от самолетов, работающих на керосиновом топливе.

Великобритания, как пишет агентство, выделила $285,6 млн в качестве помощи Rolls-Royce в строительстве первого в стране малого модульного ядерного реактора, что является частью усилий по достижению нулевого уровня выбросов CO2. Реализация этой цели к 2050 году потребует значительного увеличения производства низкоуглеродной энергии, в частности, ветровой, солнечной и атомной. Вместе с тем подчеркивается, что Соединенное Королевство планирует увеличить число рабочих мест в сфере чистых технологий в рамках так называемой зеленой промышленной революции.

"Их [Rolls-Royce] разработка позволит позиционировать нашу страну как мирового лидера в области инновационных ядерных технологий, которые мы потенциально можем экспортировать в другие государства", - считает министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Кроме того, как отмечают представители компании, разрабатываемые модули могут быть использованы для снабжения электроэнергией жилых домов, промышленных объектов, а также для производства синтетического топлива, содержащего водород, которое в будущем будет использоваться гражданской авиацией. Малые модульные реакторы потенциально дешевле и их быстрее строить, чем большие традиционные АЭС, которые применяются уже несколько десятилетий. Компании во главе с Rolls-Royce работают над созданием 16 таких малых модульных реакторов к 2050 году.