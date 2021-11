Компания Росатома U1 продаст свою "дочку" в США корпорации UEC

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Входящая в Росатом международная уранодобывающая компания Uranium One (U1) продаст корпорации Uranium Energy Corporation (UEC, США) все акции своей дочерней компании в США Uranium One Americas, говорится в сообщении UEC.

"Uranium Energy Corp рада сообщить, что заключила окончательное соглашение с Uranium One Investments Inc., дочерней компанией U1, о приобретении всех выпущенных и уже размещенных акций Uranium One Americas, Inc. (U1A) за общую цену в $112 млн наличными и $19 млн в виде долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Uranium One Inc. - одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. В США Uranium One принадлежит 100% рудника Willow Creek (законсервирован с июля 2018 года) и проекты по добыче урана в бассейнах Powder River и Great Divide в штате Вайоминг. Также компания является оператором Mantra Resources.

Основными акционерами Uranium One Inc. являются Uranium One Holding N.V. и АО "Ураниум Уан Груп", входящие в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом".