В России вылов скумбрии с начала года вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вылов скумбрии в России с начала 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и, по состоянию на 8 ноября, составил 58 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины, скумбрии и сайры по состоянию на 8 ноября 2021 года составил 256 тыс. тонн. За счет подходов плотных скоплений с севера увеличились уловы иваси, нарастающий вылов сардины составил 198 тыс. тонн. Скумбрии добыто почти 58 тыс. тонн - в 2,2 раза (на 26 тыс. тонн) больше уровня 2020 года, сайры освоено 577 тонн", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, в настоящее время на промысле сардины и скумбрии работает 21 российское судно. Промысел осуществлялся в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России в Южно-Курильском проливе, восточнее о. Итуруп и на восточных участках ЮКР. В последние дни прошедшей недели часть судов сместилась в Охотское море, где вела результативный лов и сардины, и скумбрии.

На промысле сайры работает три российских судна. Промысловая обстановка улучшилась, поиск и лов велся на фронтальных зонах северного субарктического фронта в пределах ИЭЗ России у границы экономической зоны, добавили в ведомстве.