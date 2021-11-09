Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций показал нисходящую динамику. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,73%, до 4 187,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 864,21 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:34 мск снизился на 0,32%, до 70,84 рубля, евро - на 0,41%, до 82,01 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,2% и торгуется в районе $83,59 за баррель.

"В фокусе внимания рынков оказалась макростатистика США. Инфляция производителей (PPI) в октябре составила 8,6%, не изменившись по сравнению с сентябрем. Укрепление рубля сдерживало динамику индекса Мосбиржи. Завтра картину по инфляции в США дополнят октябрьские индексы потребительских цен. Если показатель окажется выше ожиданий, рисковые активы могут попасть под давление. Между тем ноябрьский индекс экономических настроений Германии и еврозоны от ZEW вышел лучше прогнозов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Общерыночным негативом по-прежнему являются пандемия коронавируса и угроза кризиса в строительном секторе КНР. Несмотря на то, что крупнейший девелопер Evergrande начал расплачиваться по облигациям, общий долг компании в $305 млрд, или 2% ВВП Китая, по-прежнему выглядит угрожающе, добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "Русала" (+3,03%) активно дорожают перед объявлением 11 ноября итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в который акции компании войдут с весом более 1%. "Это является сравнительно высоким показателем. При этом довольно слабая динамика последних недель не была обусловлена значимым ухудшением потенциала среднесрочного оценочного роста стоимости бумаг компании", - считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Акции ГК "ПИК" (+6,12%), которые накануне бурно снижались, вышли в плюс. "Вряд ли снижение завершено, и сегодняшние покупки пока представляются паузой в "медвежьем" ралли с целью к 1 тыс. 60 рублей", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Расписки TCS (-4,13%), лидировавшие в спросе накануне, сегодня возглавляют список аутсайдеров на фоне технической коррекции. "Не то, чтобы все резко перестали верить в способность TCS открыть банки в Юго-Восточной Азии и привлечь там клиентов. С этим проблем, думаю, не возникнет. Однако бумаги после обновления максимума на уровне 8 тыс. 518 рублей все же нуждались в коррекции, и она не заставила себя долго ждать. Область 7 тыс. 850 рублей является сильной поддержкой и может сдержать снижение", - добавила Бодрова.

Прогноз на 10 ноября

Помимо инфляционной статистики в середине недели инвесторы обратят внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице и сведения по запасам нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Из финансовых результатов компаний в рамках сезона отчетностей за третий квартал в среду выделяется отчет Walt Disney, отметил Александр Бахтин.

По оценкам "Фридом финанс", шансы повышения цен российских акций в среду преобладают. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 130 - 4 220 пунктов, 70,30 - 71,45 рубля и 81,80 - 82,40 рубля за доллар США и евро соответственно. В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что индекс Мосбиржи 10 ноября может формироваться в диапазоне 4 140 - 4 240 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70,2 - 71,5 рубля.