DPA: Volkswagen намерен построить новый завод по производству электромобилей в ФРГ

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Автоконцерн Volkswagen планирует построить новый завод по производству электромобилей недалеко от своей штаб-квартиры в Вольфсбурге (федеральная земля Нижняя Саксония), на котором намерен выпускать новую флагманскую модель под кодовым названием Trinity. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его информации, проект считается одним из ключевых в инвестиционной стратегии компании на ближайшие пять лет. Строительство нового предприятия, как отметили в корпоративных кругах, может стоить концерну не менее нескольких сотен миллионов евро. В настоящее время автопроизводитель ищет подходящее место в окрестностях Вольфсбурга под фундамент нового завода. Тем не менее окончательное решение, как пишет ДПА, наблюдательный совет Volkswagen должен принять в следующем месяце.

Сам выпуск модели Trinity призван сократить технологический разрыв германского автоконцерна с американской компанией Tesla и бросить вызов традиционным конкурентам с помощью высокоавтоматизированных функций вождения. Ожидается, что Trinity будет полностью введена в эксплуатацию в 2026 году. "Мы чувствуем, что конкурентное давление усиливается, и нам нужен четкий ответ на это. Мы должны сделать Вольфсбург пригодным для будущего прямо сейчас", - подчеркнул главный исполнительный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер. "У нас в бренде Volkswagen есть команда, которая может это сделать", - добавил он.

Ранее германский автоконцерн Volkswagen сообщил, что планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе к 2035 году. Кроме того, к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%. В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.