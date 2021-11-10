Платная подписка на Twitter стала доступна в США и Новой Зеландии

ТАСС, 10 ноября. Компания Twitter объявила во вторник о запуске платной подписки Twitter Blue для пользователей своей социальной сети из США и Новой Зеландии.

"Мы рады сообщить, что Twitter Blue теперь доступен в США и Новой Зеландии для [платформ] iOS, Android и в интернете", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в блоге компании.

Как отмечается, подписка позволит быстро и без рекламы читать в Twitter статьи ряда СМИ, доступных на платформе. Пользователи смогут под свои предпочтения настроить панель навигации, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц.

Подписка также сделает возможным редактирование публикации в течение 60 секунд после нажатия на кнопку "Отправить" и перед тем, как твит попадет на ленту. Кроме того, оформившие Twitter Blue смогут раньше других пользователей получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.

Стоимость такой подписки составит $2,99, или 4,49 новозеландских доллара. Вместе с этим компания отметила, что бесплатный Twitter никогда не исчезнет, а подписка лишь обеспечит дополнительные функции для желающих.