В пути на Чукотку находятся сухогрузы с четырьмя тысячами тонн продовольствия

ТАСС, 10 ноября. Сухогрузы с четырьмя тысячами тонн продовольствия находятся в пути на Чукотку, еще одна тысяча загружается в Архангельской области и Приморском крае. После доставки этого груза будет выполнен план северного завоза продовольствия во все районы округа, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В пути на Чукотку сейчас четыре тысячи тонн продовольствия, еще тысяча загружается в Архангельске и Владивостоке. После того как этот груз прибудет в округ, план по завозу продовольствия на зиму будет выполнен во всех районах округа", - уточнили в правительстве.

Чукотский автономный округ не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом. Основной объем продукции был доставлен летом - тогда на Чукотку завезли более двух тысяч тонн бакалеи, напитков, мяса, молочной продукции и консервации. В настоящий момент на разгрузке в регионе находятся три сухогруза - они привезли продукты для Провиденского городского округа, Анадыря, Певека, Лорино и Лаврентия.

Оперативную доставку грузов осложняет еще и непростая ледовая обстановка. Власти округа приняли решение, что до 20 ноября к ледокольной проводке судов в порту Певек будет привлечен атомный ледокол "Ямал". Планируется также, что к нему присоединится ледокол дизельного типа "Новороссийск".

На смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.