Основные расходы бюджета Чукотки в 2022 году направят на развитие социальной сферы

ТАСС, 10 ноября. Более трети от общего объема расходов бюджета Чукотки в 2022 году будет направлено на финансирование социальной сферы. Общая доходная часть окружного бюджета в будущем году спрогнозирована на уровне 38,7 млрд рублей, расходов - порядка 40,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Как и в предыдущие годы наша приоритетная задача - социальная ориентированность бюджета. Более трети от общего объема расходов будет направлено на финансирование именно социальной сферы. Без внимания не останется индексация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", - приводятся в сообщении слова главы региона Романа Копина.

Также будет продолжена реализация двух крупных инвестиционных проектов: строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, строительство энергоисточника в Билибино. Продолжится практика по поддержке проектов инициативного бюджетирования муниципальных образований. В 2022 году и плановом периоде, как и в предыдущие годы, будут предоставляться субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей. Таким образом, расходная часть окружного бюджета составит в 2022 году 40,4 млрд рублей.