Ярославль, Тула и Кисловодск вошли в топ-20 направлений среди россиян в нерабочие дни

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ярославль, Тула и Кисловодск вошли в топ-20 направлений для путешествий среди россиян в период нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса для бронирования отелей Ostrovok, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В топ направлений на ноябрьские праздники предсказуемо попали внутренние направления (Москва, Санкт-Петербург, Ялта, Сочи, Казань), а также заграничные направления, открытые для туризма (Аланья, Стамбул, Афины, Хургада, Дубай). В топ российских направлений попал Ярославль (10 место), в топ-20 вошли Тула (14 место), Кисловодск (16 место), Рязань (19 место). В "доковидном" 2019 году эти города были за пределами двадцатки", - говорится в исследовании.

Спрос на многие направления оказался выше, чем в 2019 году. Так, например, количество бронирований в Сочи оказалось на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество бронирований в Пятигорске выросло на 22%, в Туле - на 25%, в Севастополе - на 40%, в Калининграде - на 45%. В 3,5 раза выросло количество бронирований в Кисловодске.

Среди зарубежных направлений рост в два раза по сравнению с 2019 годом отмечен по числу бронирований в Афинах, на 80% - в Анталье (шестое место по количеству бронирований среди зарубежных направлений), на 70% - в Хургаде. В 4,5 раза увеличилось количество бронирований в Салониках (на седьмом месте в списке самых востребованных зарубежных направлений на праздники).