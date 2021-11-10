Эксперты: большинство туристов из РФ отдохнули в ноябрьские праздники в Турции и Египте

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Большинство российских туристов отдохнули в период нерабочих дней ноября в Турции и Египте, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Популярными направлениями также стали Доминикана, Куба, Мальдивы и ОАЭ, рассказали в пресс-службе Anex Tour.

"В топе - Турция, Египет, Доминикана, Куба, Мальдивы и ОАЭ. Популярность этих направлений объясняется в первую очередь сезонностью для них (эти страны в целом популярны в это время года), а также они являются разрешенными для массового отдыха россиян", - говорится в сообщении Anex Tour.

В Tez Tour и TUI Россия отметили, что на Турцию пришлась половина путевок, забронированных россиянами на нерабочие дни ноября. В эту страну отправились 31% клиентов "Интуриста". Помимо вышеперечисленных в топ популярных направлений у туроператоров вошли Кипр, Абхазия, Венгрия и Россия. В РФ наиболее востребованными были поездки в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Крым и Калининград.

Цены на туры в этот период были на 15-20% выше, чем в обычные выходные дни, сказали в TUI. По данным Tez Tour, значительнее всего по сравнению с октябрем выросла стоимость путевок на Кипр (+60%), в Египет (+50%), ОАЭ (+20-25%), Турцию (+18%) и на Мальдивы (+10-15%). В компании рассказали, что в последнюю неделю перед поездкой 45% клиентов забронировали туры на Кипр, 38% - в Турцию, 25% - на Мальдивы, 15% - в ОАЭ и менее 10% - в Египет. В Египет туристы, как правило, покупали туры заранее. В "Интуристе" также сообщили, что в последние две недели спонтанные покупки туров составили около 75% от всех бронирований ноябрьского периода.

По данным TUI, увеличение количества аннуляций путевок на ноябрьские праздники не зафиксировано. В Tez Tour также отметили, что отмен не было, напротив, число бронирований резко возросло. В России туристы предпочитали переносить сроки начала туров в регионы, объявившие о новых ограничениях из-за коронавируса. Множество аннуляций зафиксировано среди экскурсионных программ, сообщили в "Интуристе".