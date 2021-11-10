Военные железнодорожники выполнили 90% объема первого этапа работ на БАМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа, задействованные в реконструкции Байкало-Амурской магистрали на Дальнем Востоке, выполнили почти 90% объема первого этапа работ. Об этом журналистам сообщил в среду начальник управления железнодорожных войск округа генерал-майор Олег Брагин.

"Специалисты железнодорожных соединений ЦВО в районе населенных пунктов Дрогошевск, Дугда и Тунгала в Амурской области выполнили почти 90% объема работ первого этапа строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали", - сказал он.

Работы по расчистке полос отвода - земельных участков, предназначенных для размещения железнодорожного полотна, - выполнены почти на 100%, восстановление автодублера закончено полностью. Более чем на 50% завершено оборудование подъездных путей для специальной техники, задействованной в постройке. Все работы первого этапа реконструкции БАМ планируется завершить к концу ноября.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация. Реконструкцию восточной ветки БАМа планируется завершить в 2023 году. Военные строители ведут работы на всей протяженности восточной ветки БАМ длиной 340 км. Первые поезда на двух участках восточной ветки начнут тестовое движение до конца этого года. На восточном участке БАМ задействованы 1,7 тыс. военных и 900 единиц автомобильной и специальной техники, все работы ведутся с опережением графиков. Железнодорожные войска работают на участке от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов: девять разъездов, девять двухпутных вставок и один второй главный путь.