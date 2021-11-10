Перечень субсидируемых авиамаршрутов пополнился 20 направлениями из Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Двадцать авиамаршрутов из Челябинска и Магнитогорска в города России вошли в перечень Федерального агентства воздушного транспорта субсидируемых в 2022 году, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

"Из них 15 будут выполняться из аэропорта Челябинска в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять будут выполняться из аэропорта Магнитогорска в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи", - сказано в сообщении.

Уточняется, что перелеты будут выполнять из Челябинска авиакомпании: Azimut и Red Wings. Из Магнитогорска - Azimut, S7, Nordwind Airlines, "ЮВТ - аэро".