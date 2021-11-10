АТОР прогнозирует пик продаж туров на новогодние праздники на следующей неделе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пик продаж туров на новогодние праздники ожидается на следующей неделе, когда завершаются акции раннего бронирования. Об этом в среду сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Новогодние продажи активизировались. Максимального пика продажи достигнут где-то на следующей неделе, когда заканчиваются акции раннего бронирования и скидки на новогодние праздники", - сказала она.

Ломидзе отметила, что лидером продаж, скорее всего, станет Египет. "Египетские власти говорят, что будет увеличено количество "окошек", через которые может проходить очередь пассажиров. Требования по безопасности, которые мы предъявляли египетской стороне, они выполняют теми силами, которые есть. Сил, видимо, не очень много", - добавила она.

Россия и Египет с 9 ноября 2021 года официально возобновили чартерное авиасообщение, которого не было более пяти лет - с того момента, как в 2015 году в небе над Синайским полуостровом произошла катастрофа самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.