В России запустили сервис речевой аналитики для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ и IT-компания "Эвотор" (входят в экосистему "Сбера") запустили сервис речевой аналитики для малого и среднего бизнеса, который позволяет оценивать разговор сотрудника с клиентами в прикассовой зоне. Об этом компании объявили в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которая проходит 10-12 ноября.

"При создании нового сервиса мы использовали технологию распознавания речи, которая работает, даже если клиент или кассир говорят неразборчиво, в ситуации бытового шума. Мы сделали решение максимально простым: ключевые опции доступны "из коробки" и не требуют специальных знаний, шаблоны уже преднастроены. И главное - полная интеграция с оборудованием касс, в которые уже встроены микрофоны - здесь также не потребуется никаких дополнительных действий", - сказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Принцип работы сервиса следующий. Сначала с помощью встроенных в смарт-терминалы "Эвотор" микрофонов приложение записывает диалоги сотрудников (продавцов, кассиров, администраторов) и клиентов на разных этапах обслуживания, затем диалоги преобразуются в текст и анализируются множеством алгоритмов. Результат анализа доступен предпринимателю в простом и понятном отчете. Отчеты формируются на базе анализа ключевых слов и выражений. В решении уже настроены готовые базовые и специализированные кейсы, разработанные экспертами ЦРТ. Среди них: контроль неделовой лексики, приветствий и прощаний, проверка установления контакта, соблюдения вежливости, презентации продукта и упоминания акций и программ лояльности, а также контроль выдачи чеков - что так чувствительно для собственника бизнеса. Можно оценить реакции клиентов на акции, специальные предложения.

Для продвинутых пользователей в системе доступен инструмент рейтингов: каждому сотруднику присваивается рейтинг в зависимости от того, как он отработал на различных этапах обслуживания (приветствие, выявление потребностей, подведение к покупке). Результаты речевой аналитики помогают оперативно реагировать на проблемы в обслуживании, выявлять некомпетентность сотрудников, поощрять и развивать лучшие практики, улучшать технику продаж.

Крупный бизнес уже оценил сервис: группа ЦРТ реализовала более 25 проектов речевой аналитики, 12 из них - для ведущих банков России и СНГ. Теперь решение станет доступным для малого и среднего бизнеса. Как считают разработчики, сервис будет востребован у небольших сетей кофеен, АЗС, мини-маркетов и других бизнесов, которые контролируют стандарты обслуживания. Решение работает с обезличенными данными клиента и не создает риска их компрометации. Бета-версия сервиса уже появилась в магазине приложений "Эвотор.Маркет".

"Сейчас мы прорабатываем интеграцию речевой аналитики ЦРТ в устройства для крупного бизнеса, которые рассчитываем запустить уже в этом году", - добавил генеральный директор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.