Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра экспертов-аудиторов с 1 марта 2022 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов в РФ, сообщается в среду на сайте кабмина.

Уточняется, что такой реестр заработает с 1 марта следующего года. В правительстве напомнили, что понятие "эксперт-аудитор" было введено в прошлом году. Специалисты, которые войдут в этот перечень, будут выполнять работы по обязательной сертификации товаров и подписывать сертификаты соответствия.

Реестр будет содержать подробные сведения о каждом эксперте и копии подтверждающих документов. "В их числе сведения об аттестации, о наличии высшего или дополнительного профессионального образования, о трудовой деятельности, о практическом опыте в сфере сертификации, а также наименование органа по сертификации, сотрудником которого является эксперт-аудитор", - поясняется в сообщении.

Отвечать за формирование и ведение реестра будет Росаккредитация, доступ к реестру получат органы власти, предприниматели и организации. Требования к экспертам и правила подтверждения их компетентности будут установлены правительством в ближайшее время.

В кабмине напомнили, что наличие экспертов-аудиторов при оценке соответствия продукции нормативным требованиям предусмотрено актами Евразийской экономической комиссии по вопросам технического регулирования.

До введения института экспертов-аудиторов работы по обязательной сертификации выполнялись сотрудниками органов по сертификации, требования к которым на уровне акта правительства не предусматривались.