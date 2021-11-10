Власти США выплатят $24 млн экс-сотруднику Hyundai за информацию о дефектах автомобилей

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник компании Hyundai получит от властей США $24 млн за передачу информации о конструктивных дефектах в двигателях южнокорейских автомобилей, продававшихся в стране. Об этом во вторник сообщило Национальное управление дорожной безопасности США на своем сайте.

"Информатор сообщил управлению о нарушениях техники безопасности со стороны компаний Hyundai и KIA. В ноябре 2020 года управление издало распоряжение, в котором Hyundai и KIA согласились, что они предоставляли неточную информацию относительно причин серьезных дефектов в двигателях", - написано на сайте ведомства. Отмечается, что Национальное управление дорожной безопасности впервые в своей истории наградило информатора.

В результате соглашения сторон на компании были наложены штрафы в размере $210 млн, $81 млн из которых получило правительство США. Согласно законодательству, управление могло выдать информатору в качестве награды лишь 30% полученной суммы - $24,3 млн.

По информации интернет-портала Axios, бывший инженер Hyundai Motor Ким Гван Хо в 2016 году передал информацию о дефектах двигателей Theta II, которые приводили к их возгоранию. Американское управление впоследствии установило, что компании не произвели своевременный отзыв 1,6 млн автомобилей и предоставляли неточную информацию о проблеме. В интервью газете The Wall Street Journal Ким сообщил, что компания тогда практически сразу уволила его и обратилась в полицию с жалобой на разглашение коммерческой тайны.

"Осведомители играют важную роль в информировании управления относительно серьезных проблем с безопасностью продукции, сведения о которых нам недоступны. Подобные сведения значимы для общественной безопасности, и мы продолжим вознаграждать тех, кто доводит до нас информацию", - заявил заместитель главы Национального управления дорожной безопасности Стивен Клифф.